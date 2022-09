Nach nur zehn Monaten: Brügge entlässt Ex-ÖFB-Teamchef Thalhammer

Thalhammer war Ende letzten Jahres mehr als erfolgreich in sein erstes Auslands-Engagement gestartet, in den ersten acht Spielen gab es sieben Siege. Danach liest sich die Bilanz allerdings sehr durchwachsen, es gelangen nur noch drei Erfolge in 19 Partien. Zuletzt sieben sieglose Spiele in Folge. In der Tabelle findet sich Cercle Brügge mit sechs Zählern aus neun Spielen nur auf Rang 17 wieder.