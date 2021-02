Nach nur fünf Monaten: Damir Canadi verlässt Atromitos Athen

Denn die Griechen trennten sich nach etwas mehr als fünf Monaten von Canadi. Erst am Mittwoch war man im Cup-Achtelfinale an PAS Giannina gescheitert. Für den 50-jährigen Wiener war es die bereits zweite Station bei den Athenern, diesmal reichte es allerdings bloß für 21 Spiele, in denen lediglich sechs Siege gelangen. In der Liga liegt der Verein auf Platz sieben.