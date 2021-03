Nach nur 3 Monaten: Trainer Muslic steht bei Ried vor dem Aus

Nachdem die SV Ried ohne Erfolgserlebnis in die entscheidende Phase um den Klassenerhalt in der Bundesliga ging, kündigt sich nun der Abschied von Trainer Miron Muslic an. Das berichten zumindest die Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag-Nachmittag. Demnach dürfte die Zeit des 38-Jährigen bei den Riedern bereits nach nicht einmal drei Monaten im Amt schon wieder vorbei sein.

Muslic fehlte laut OÖN bereits bei den Testspielen gegen Amstetten und Horn, Co-Trainer Andreas Heraf soll übernehmen. Eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Die Rieder haben große Abstiegssorgen, gehen mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten Admira in die Spiele der Qualifikationsgruppe. In den lediglich zehn Spielen unter Muslic blieben die Rieder seit Anfang Jänner ohne Sieg und holten nur drei Punkte.