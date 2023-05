Nach Liga-Pleite: Milan-Ultras baten Spieler und Trainer zum Rapport

Mit diesem Resultat hatten die Mailänder auch am Mittwoch das Derby im Halbfinal-Hinspiel der "Königsklasse" gegen Inter verloren. Der Lokalrivale hingegen setzte seine Siegesserie mit einem 4:2 gegen Sassuolo fort.

Für Milan also eine Woche zum Vergessen. Das sahen auch die eigenen Fans so. Denn die Ultras baten nach der neuerlichen Pleite die gesamte Mannschaft sowie Trainer Pioli zur Gästekurve und hielten dem Team eine Ansprache. Die Spieler lauschten und verabschiedeten sich dann unter Sprechchören in die Kabine.