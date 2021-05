Nach Lehmann-Eklat: Aogo sorgt mit "Vergasen"-Sager für Wirbel

Rassismus-Eklat um Lehmann

Die Nationalsozialisten hatten während ihrer Herrschaft in Konzentrationslagern systematisch Millionen von Menschen in Gaskammern ermordet. Zuvor war Giftgas bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden.

Daher gab es in den Sozialen Medien Kritik an Aogo. Dieser hatte zuvor die WhatsApp-Nachricht von Lehmann veröffentlicht, in der der ehemalige deutsche Tormann fragte: "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?" Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen. Lehmann hatte daraufhin am Mittwoch seinen Aufsichtsratsposten beim Bundesligisten Hertha BSC verloren. Sky und Sport1 kündigten an, den 51-Jährigen nicht mehr als Gast in ihre Fernsehsendungen einladen zu wollen.