Nach LASK-Triumph: "Nicht schlecht für Team, das nichts kann"

Der LASK hat sich bei seinem ersten Auftritt in der Qualifikation der Fußball-Champions-League in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Die Linzer gewannen das Hinspiel beim favorisierten FC Basel am Mittwoch mit 2:1 (0:0). Die Tore erzielten Gernot Trauner (50.) und Joao Klauss (82.) bzw. Luca Zuffi (87.). Die Tür ins Play-off um den Einzug in die Millionenliga ist für den LASK offen.