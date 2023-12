Nach historischem Triplepack: Gregoritsch traf erneut für Freiburg

Mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg bei Mainz 05 hat Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch am Sonntag seine Torflaute in der deutschen Bundesliga beendet. Drei Tage nach seinem Triplepack in der Europa League machte der ÖFB-Teamstürmer mit einem satten Schuss aus rund zwölf Metern (69.) sein erstes Liga-Saisontor sowie den ersten Sieg der Freiburger nach vier Partien perfekt.

