Nach "historischem Debüt": Dortmund feiert "Heiland Haaland"

Positive Energie

Haaland ist der siebente Spieler, der bereits in seinem ersten Spiel in der deutschen Bundesliga drei Tore erzielte. Zuletzt war dies Pierre-Emerick Aubameyang 2013 ebenfalls für Dortmund gelungen - bei einem 4:0 gegen Augsburg. Dabei wurde Haaland erst in der 56. Minute eingewechselt. "Ich wollte so viel positive Energie wie möglich reinbringen und das Spiel drehen", erklärte das Ausnahmetalent.

Dortmund-Trainer Lucien Favre ließ seinen neuen Wunderknaben vorerst auf der Ersatzbank, setzte anstelle des abgangswilligen Spaniers Paco Alcacer im Sturmzentrum auf Kapitän Marco Reus. "Er ist noch nicht bereit für die 90 Minuten", begründete Favre mit Hinweis auf die Knieprobleme, die Haaland in der Vorbereitung beeinträchtigt hatten.

Der Norweger selbst wischte Fragen über seine Fitness, die ihn schon im vergangenen Halbjahr in Salzburg begleitet hatten, beiseite. "Habe ich fit gewirkt?", lautete seine rhetorische Frage. Favre lobte ihn für seine Präsenz, aber auch für seine Läufe in die Tiefe. "Er will lernen, er ist aufnahmefähig, hat eine Top-Mentalität und hat mit 19 viel Potenzial", meinte der Schweizer.