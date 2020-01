Hattrick in 20 Minuten: Haaland schießt Dortmund zum Sieg

Ex-Salzburger und Neo-Dortmunder Erling Haaland hat bei seinem Debüt in der deutschen Bundesliga gleich seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Der 19-jährige Norweger, der in der Winterpause für rund 20 Millionen Euro Ablöse von Salzburg zur Borussia gewechselt war, wurde gegen Augsburg in der 56. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt und traf nur drei Minuten später zum 2:3.