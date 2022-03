Nach Pleite gegen PSG: Real bläst im großen CL-Hit zur Aufholjagd

Keine Frage, das Duell Real Madrid gegen Paris St. Germain hat Final-Potenzial. Die Losfee wollte jedoch, dass die beiden Giganten im europäischen Klubfußball schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Für eines der beiden Teams ist also morgen Endstation. Paris geht mit einem knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie in Madrid (21 Uhr/live auf ServusTV, Sky und DAZN).

Während Real mit ÖFB-Star David Alaba den Spieß mit Heimvorteil umdrehen will, haben die Franzosen heuer einen zusätzlichen Grund, den Henkelpot endlich in den Himmel stemmen zu wollen. Das bisher unerreichbare Objekt der Begierde wird im Mai in Paris vergeben,