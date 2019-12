Nach Haaland-Deal: Alcácer vor Abschied aus Dortmund

Mittelstürmer Paco Alcácer denkt offenbar über einen Abschied von Borussia Dortmund nach, nachdem der BVB den Norweger Erling Haaland verpflichtet hat. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca zufolge soll Atlético Madrid Interesse an dem 26-Jährigen haben. Der Klub habe den Angreifer auch bereits kontaktiert, der nach eineinhalb Spielzeiten in der Bundesliga unbedingt in die heimische Primera División zurückkehren wolle, so das Blatt.