Nach Gehirnblutung: Torhüter-Legende meldet sich aus Krankenhaus

Ruhe und Abstand

Zuletzt war der Ex-Profi nach seiner Hirnblutung von Kroatien in ein niederländisches Krankenhaus gebracht worden. Van der Sars langjähriger Verein Ajax Amsterdam hatte vor einer Woche mitgeteilt, dass der Ex-Keeper eine Gehirnblutung erlitten habe und sich auf der Intensivstation befinde. Wie die Zeitung De Telegraaf berichtete, wurde er während eines Urlaubs in Kroatien

von der Gehirnblutung getroffen. Von einer kroatischen Insel aus sei er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.