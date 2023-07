Nach Freund-Abgang: Salzburg hat schon den neuen Sportdirektor

Der 40-jährige Seonbuchner sprach in einer Club-Aussendung von einer spannenden Herausforderung, „denn es gilt, mit dem speziellen Salzburger Weg an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuschließen“. Der Deutsche kennt den Verein in- und auswendig. Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz und gelernte Industriekaufmann ist seit 2010 durchgehend in unterschiedlichen Positionen in der Akademie bzw. beim FC Liefering beschäftigt. Er tritt sein Amt mit 1. September an.

