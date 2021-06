Chapecoense zu Copa-Sieger erklärt

Damit darf Chapecoense in der kommenden Saison in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Äquivalent zur Champions League, antreten. Die Prämien aus der Teilnahme sollen dem Verein beim Wiederaufbau helfen, nachdem 19 Mitglieder der Kampfmannschaft am Weg zum Finale der Copa Sudamericana bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Von den drei überlebenden Spielern wird wohl nur Innenverteidiger Neto auf den Fußballplatz zurückkehren können.

Besonderer Dank erging in dem Beitrag auch an den geplanten Finalgegner Atletico Nacional aus der kolumbianischen Stadt Medellin: "Danke, Atletico Nacional. Das ist die schönste Hommage an unsere Krieger." Der Verein hatte sich schon kurz nach dem Unglück dafür ausgesprochen, den brasilianischen Verein zum Sieger zu ernennen.