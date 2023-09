Nach Flick-Aus: Nagelsmann wird bis zur EM deutscher Teamchef

Nagelsmann wĂŒrde die Nachfolge von Hansi Flick antreten, von dem sich der Verband am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit getrennt hatte. Die DFB-Auswahl hatte am Vorabend mit 1:4 gegen Japan und damit das dritte Spiel nacheinander verloren. Nagelsmann war in MĂŒnchen im vergangenen MĂ€rz in einer LĂ€nderspielpause von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein laufender Vertrag in MĂŒnchen solle aufgelöst werden, er komme ablösefrei zum DFB, hieß es in dem Bericht weiter.

➀ Mehr dazu: Viele Namen, viel Ratlosigkeit beim deutschen Fußball-Bund