Nach EM-Finale: Englischer Verband untersucht Krawalle von Wembley

Nach den Ausschreitungen rund um das Finale der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion will der englische Verband FA die Vorgänge genauer untersuchen lassen. "Wir wollen unbedingt vollständig verstehen, was am 11. Juli 2021 beim Finale vor und dann im Wembley-Stadion passiert ist", hieß es am Montag in einem Statement der Football Association (FA) auf Twitter.