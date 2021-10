Nach Dwamenas Zusammenbruch: "Es gab keine Auffälligkeiten"

Raphael Dwamena befindet sich in stabilem Zustand. Möglicherweise hat dem 26-jährigen Stürmer von Blau-Weiß Linz ein implantierter Defibrillator am Mittwochabend das Leben gerettet. Dwamena war beim kurz darauf abgebrochenen Cup-Achtelfinale gegen Hartberg am Spielfeldrand zusammengebrochen. Herzrhythmusstörungen verbauten ihm schon früher eine große Fußball-Karriere.

15 Millionen Euro soll Brighton & Hove Albion 2017 für seine Künste auf den Tisch gelegt haben, zwölf Tore in 18 Spielen für den FC Zürich hatten den englischen Erstligisten überzeugt. Der Transfer scheiterte aber wegen eines nicht bestandenen Medizin-Checks, die entdeckten Herzrhythmusstörungen ließen die Südengländer vom Kauf Abstand nehmen.

Stattdessen wechselte Dwamena später nach Spanien zu Levante und Leihclub Real Saragossa, wo er aber schon nach wenigen Monaten seine Karriere wegen der Herzprobleme unterbrechen musste. Der Defibrillator hatte angeschlagen, woraufhin ihn die Spanier nicht mehr einsetzten.