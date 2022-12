Nach dem WM-Triumph: Argentinien sitzt Brasilien im Nacken

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer hat in der am Donnerstag veröffentlichen FIFA-Weltrangliste gegenüber Oktober den 34. Platz behalten. Brasilien blieb an der Spitze, aber nur knapp vor Argentinien. Hätten die Südamerikaner das WM-Finale gegen Frankreich in der regulären Spielzeit gewonnen, lägen sie nun vorne.