Nach dem Horrorstart: Ronaldo droht Rauswurf bei Manchester United

"Ich schaue United seit 42 Jahren und kann mich an keinen Moment erinnern, an dem ich jemals gefĂŒhlt habe, dass es so schlecht ist wie in der ersten Halbzeit", sagte Klub-Legende Gary Neville, der Experte bei Sky Sports ist, am Samstag. "Was fĂŒr eine erste Fußball-Halbzeit sehen wir hier: die Vernichtung von Manchester United." TorhĂŒter David de Gea patzte mehrfach und zeigte sich anschließend selbstkritisch. "Das ist meine Verantwortung. Ich habe meinem Team drei Punkte gekostet", sagte der Spanier. "Es war eine schwache Vorstellung von mir." Der wechselwillige Ronaldo stand in der Startformation und spielte durch.