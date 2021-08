Nach dem 0:1 in Salzburg: Warum die Austria trotzdem hoffen darf

„Wir waren überzeugt, dass wir was holen können. Mit ein bisschen Glück hätte es auch geklappt“, ärgerte sich Austria-Trainer Manfred Schmid nach der knappen 0:1-Niederlage in Salzburg. Die Enttäuschung hielt sich jedoch in Grenzen. Weil sich seine Mannschaft gegen die starken Bullen teuer verkaufte. In der Tabelle stehen die Violetten mit nur einem Punkt aus drei Spielen zwar nur an vorletzter Stelle, doch die Hoffnung lebt, dass bald bessere Zeiten kommen.