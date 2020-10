Nach Coronavirus-Infektion: Rapid-Legende in stabilem Zustand

Die Sorgen um Antonin Panenka waren groß - auch in der Rapid-Familie. Nun gibt es allerdings positive Nachrichten aus Tschechien. Der 71-jährige ehemalige Weltklasse-Fußballer, der positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ist auf dem Weg der Besserung. Panenka war am Mittwoch in ein Spital in Benesov, 40 Kilometer südöstlich von Prag eingeliefert worden. Der 71-Jährige musste auf der Intensivstation künstlich beatmet werden.