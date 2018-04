Nach CL-Aus: "Olympiastadion wurde zur Hölle für Barça"

In Barcelona sprachen sie bereits von der perfekten Saison. Das nächste Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League war möglich und durchaus realistisch für die Katalanen, die sich unter ihrem neuen Trainer Ernesto Valverde zwar nicht immer glänzend, aber dafür souverän präsentierten. Drei Niederlagen hatte es unter dem Fußballlehrer in dieser Saison erst gegeben.

Am Dienstag gab es die vierte – und die wird in Barcelona viel infrage stellen. Das 0:3 im Viertelfinal-Rückspiel bei der AS Roma bedeutete das Ende aller Träume in der Königsklasse – trotz eines 4:1-Heimsieges im Hinspiel. Während Barcelona zum dritten Mal nacheinander den Einzug unter die besten vier verpasste, feierte Roma das allererste Halbfinale in der Champions League überhaupt.

Einen Tag nach dem Ausscheiden sparten die spanischen Medien nicht mit Kritik. "Der Niedergang des Barça-Imperiums. Möglicherweise die lächerlichste Blamage Barças in der Champions-League-Geschichte. Luis Suarez, Semedo, Umtiti und Alba waren als Touristen unterwegs", schrieb Marca und lobte die "unglaubliche und verdiente Aufholjagd" der Römer. Von einer "historischen Klatsche" und einem "kaiserlichen Fiasko" schrieb AS und verschonte auch Superstar Messi nicht: " Das schlechteste Barça der Saison wird von der Roma weggefegt. Ohne Persönlichkeit, ohne Spielwitz, ohne Messi und ohne Argumente".