Real Madrid hat am Dienstag-Abend zum elften Mal in den letzten 13 Jahren das Halbfinale der Champions League erreicht. Der Titelverteidiger gewann nach dem 2:0 daheim gegen Chelsea auch in London 2:0 und gehört erneut zu den besten vier Teams Europas. Rodrygo war mit einem Doppelpack (58., 80.) der Matchwinner der Madrilenen. Im Semifinale im Mai heißt der Gegner entweder Manchester City oder Bayern München (Hinspiel 3:0).