Nach CL-Pleite: Die Bayern hoffen gegen ManCity auf ein Wunder

MĂŒller skizzierte, wie das Drehbuch fĂŒr das "Wunder von MĂŒnchen" aussehen könnte. "Es muss einiges in unsere Richtung laufen", weiß der 33 Jahre alte AnfĂŒhrer, der beim Hinspiel von Tuchel nur spĂ€t als Joker gebracht wurde. "Wenn wir uns mal vorstellen, wir machen in der ersten Halbzeit ein Tor. Dann gehst du in die zweite HĂ€lfte mit der Aussicht, vielleicht machst du ein zweites Tor. Und spĂ€testens ab da kann jeder Ball, jeder Pfiff, jede Situation entscheidend sein. Möglich ist es", sagte MĂŒller, der in seine Schilderung allerdings auch ein "Aber" einbaute: "Aber klar, es steht auch noch ein Gegner auf dem Platz."