Guardiola nach Triumph gegen Bayern: "Ich bin emotional zerstört"

Manchester City hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale der Champions League am Dienstag-Abend eine Top-Ausgangsposition geschaffen. Englands Meister gewann den Viertelfinal-Hinspiel-Schlager gegen Bayern München vor eigenem Publikum hochverdient mit 3:0 und hat damit am Mittwoch nächster Woche in Deutschland alle Trümpfe in der eigenen Hand.