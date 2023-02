Nach Breitenreiter-Aus: Matarazzo ist neuer Trainer in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger fĂŒr AndrĂ© Breitenreiter verpflichtet und will mit dem 45-JĂ€hrigen im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga bestehen. Der frĂŒhere Chefcoach des VfB Stuttgart bekommt bei den schwer in der Krise steckenden Kraichgauern einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie die TSG am Mittwoch mitteilte.