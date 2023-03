Nach Abramowitsch-Aus: Chelsea mit Verlust von fast 138 Mio. Euro

Der Russe Abramowitsch hatte Chelsea, das zwischendurch auf Ticket-Einnahmen verzichten musste, daraufhin Ende Mai des vergangenen Jahres an eine Investmentgruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly verkauft. "Trotz des Jahresverlustes und der operativen Herausforderungen wegen der Sanktionen erfüllt der Verein weiterhin die Finanzvorschriften der UEFA und der Premier League", teilte der Klub mit. Das vergangene Geschäftsjahr endete am 30. Juni 2022. In den vergangenen zwei Transferperioden investierten die "Blues" mehr als 600 Millionen Euro in Neuzugänge.