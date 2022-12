Nach 60 Jahren: Titelverteidigung mit neuer Rolle von Griezmann?

Nach 60 Jahren könnte es wieder gelingen. Damals hat Brasilien den Titel von der WM 1958 verteidigt – als bisher letzte Nation. Frankreich ist vor dem Semifinale, besonders nach dem Aus von Brasilien, der Tipp Nr. 1 auf die Weltmeisterschaft.

Am Mittwoch (20 Uhr) startet die Équipe Tricolore als klarer Favorit gegen Marokko – auch wenn die Afrikaner in Katar mit einer famosen Defensivbilanz auftrumpfen: In fünf Spielen und einem Elfmeterschießen (3:0 gegen Spanien) gab es erst einen Gegentreffer, es war ein Eigentor gegen Kanada (2:1).

„Wir wissen, dass es etwas sehr, sehr Besonderes ist, das wir erreichen können“, sagt Hugo Lloris.