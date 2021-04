Nach 0:2 in Salzburg: Nun wartet auf den LASK das Duell mit Rapid

"Der LASK hat es uns sehr schwer gemacht"

"Man muss schon sagen, dass wir momentan einen breiteren Kader als der LASK haben. In so einem knappen Spiel kann ganz einfach die Bank entscheiden", meinte Marsch im Hinblick auf den "Endspurt" in einer Partie, in der man gegen die LASK-Defensive nur wenig Stiche machte und im Fall der Fälle an der Stange (Berisha) oder so wie Patson Daka beim Köpfler kurz vor der Pause am eigenen Unvermögen scheiterte. Marsch nach dem Geschenk zum 80er von Ehrenpräsident Rudolf Quehenberger tags zuvor: "Der LASK hat unheimlich gekämpft und es uns sehr schwer gemacht."