Trotz Überzahl: Rapid enttäuscht im Heimspiel gegen Sturm

In Minute 39 war dann Strebinger schneller als Yeboah, der den Schlussmann beim Zusammenprall voll traf und zur Überraschung der meisten Rot sah.

Mutige Gäste

Auch in Überzahl taten sich die Hütteldorfer schwer, die Grazer pressten in einem

4-4-1 mutig. Der gegen Salzburg verletzte Ercan Kara erinnerte genau 25 Jahre nach dem Einzug ins Europacup-Finale mit Turban optisch an Carsten Jancker, der mit der Partie gegen Feyenoord (3:0) legendär wurde. Doch erst in Minute 55 wurde der Stürmer erstmals in gefährlicher Position angespielt – vorbei.