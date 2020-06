Müller: "Wir sind doch keine Zauberer"

Es ist jetzt langsam höchst an der Zeit, dass 2014 abgepfiffen wird. Nicht etwa weil Joachim Löw und seine deutsche Fußballnationalmannschaft ein schlechtes Jahr hinter sich hätten, sondern weil 2014 einfach so viel mit sich gebracht hat. Der WM-Titel samt seinen Nebengeräuschen und Folgeerscheinungen scheinen dem besten Nationalteam der Welt doch mehr zugesetzt zu haben, als Joachim Löw erwartet hatte. "Man merkt, dass einige Spieler froh sind, wenn dieses WM-Jahr mal abgeschlossen ist", gestand der Bundestrainer nach dem glanzlosen 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar. "Ich denke, es waren viele Ehrungen und Feierlichkeiten."