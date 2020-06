Müller: "Schalke ist so ähnlich wie Rapid"

Andreas Müller ist ein durchaus eloquenter Typ. Die Bitte, das Besondere an Schalke mit einem Satz zu erklären, kann er aber nicht erfüllen. "Das geht nicht. Das muss man selbst erleben. Bei diesem Verein gibt es so viele Emotionen, so viel Tradition."

Nur eine Annäherung kann der Sportdirektor von Rapid anbieten: "Nach einem Jahr in Wien kann ich sagen: Schalke ist so ähnlich wie Rapid – nur auf einer anderen Ebene." Mit dem Unterschied, dass Rapid nicht seit 57 Jahren auf den Gewinn einer Meisterschaft wartet.

Ob der aktuelle Champions-League-Achtelfinalist auch sportlich auf einer anderen Ebene liegt, wird am Samstag ab 15.30 Uhr im Happel-Stadion zu beobachten sein: Der Fünfte der Deutschen Bundesliga wollte vor dem Rückrundenstart gegen Hannover am 31. Jänner noch einmal ordentlich gefordert werden. Ausgerechnet Österreichs Beitrag in der Chefebene der Königsblauen – Sportdirektor Gerhard Zuber – vereinbarte mit Müller, dem deutschen Anteil in der Hütteldorfer Führung, den Probegalopp im Prater.

"Dieser Test hat für beide Seiten einen hohen Stellenwert. Dass Schalke in der Vorbereitung schon weiter ist, darf keine Ausrede sein", meint Müller, der schon früh auf den heutigen Weltmeister Höwedes setzte – sonst aber bis auf Konstanten wie Zeugwart, Masseur oder Busfahrer kaum noch Bekannte "von damals" in Wien erwartet. Noch immer "auf Schalke" ist hingegen Müllers 19-jähriger Sohn Miles, der für die Amateure der Knappen spielt.