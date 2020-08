Mühsame erste Runde im ÖFB-Cup für den WAC und die SV Ried

Der WAC hat zum Auftakt des ÖFB-Cups mehr Mühe als gedacht gehabt. Der Europa-League-Starter setzte sich am Freitag in der Lavanttal-Arena gegen den burgenländischen Regionalliga-Ost-Verein SC Neusiedl am See nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit erst in der Verlängerung mit 5:2 durch. Die Kärntner mussten ungewollte Überstunden machen, da Niklas Sommerer in der 90. Minute zum 2:2 traf.

Marc-André Schmerböck (22.) und Cheikhou Dieng (57.) brachten den WAC mit 2:0 in Führung, Kapitän Patrick Kienzl (64./Elfmeter) und Joker Sommerer trafen für die Gäste. In der Verlängerung war der Drittligist mit den Kräften am Ende. Da sorgten Dieng mit seinem zweiten Tor (96.), Kapitän Michael Liendl (100.) und Lukas Schöfl (102.) noch für klare Verhältnisse.

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer verhalf mit Jonathan Scherzer, Eliel Peretz und Matthäus Taferner gleich drei Sommer-Zugängen zum Pflichtspiel-Debüt. Ex-Deutschland-Legionär Taferner konnte sich auch gleich einen Assist gutschreiben lassen, bediente Schmerböck, der überlegt ins lange Eck traf. Beinahe wäre dem Offensivspieler ein Doppelpack geglückt, für die das eine oder andere Mal selbst gefährlichen Burgenländer rettete in der 32. Minute die Stange.

Zu Beginn der zweiten Hälfte scheiterte Liendl mit einem schwach geschossenen und von Dieng herausgeholten Elfmeter (52.) an Neusiedl-Tormann Martin Kraus. Fünf Minuten später war der aber neuerlich geschlagen: Nach Liendl-Flanke war Dieng mit einem Volleyschuss erfolgreich. Der Underdog gab allerdings nicht auf, und kam durch einen von Taferner verschuldeten und von Kapitän Kienzl verwerteten Elfmeter zurück. Da die Hausherren mehrere Topchancen ausließen, blieb es bis zuletzt spannend und in der 90. Minute traf Sommerer nach Weber-Hereingabe per Kopf zum 2:2. Es blieb das letzte Highlight des Außenseiters, dessen Hoffnung auf eine Sensation nach einem WAC-Tripleschlag schon in der ersten Hälfte der Verlängerung gestorben war.