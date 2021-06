Muamba aus künstlichem Koma erwacht

Bolton-Vereinschef Phil Gartside zeigte sich in einer Mitteilung vom Sonntagabend "überwältigt" von der Anteilnahme am Schicksal des Mittelfeldspielers, die sich ausgeweitet habe "weltweit auf die FIFA, die UEFA und die globale Fußballfamilie". Sogar Spieler von Real Madrid waren am Sonntagabend in Spanien mit Shirts mit dem Slogan "Get Well Soon Muamba (Gute Besserung Muamba)" aufgelaufen. "Ein Spiel - eine Familie", titelte das Boulevardblatt " Daily Mirror".



Der Verein Aston Villa, gegen den Bolton am Dienstag in der Premier League hätte antreten sollen, war "ohne jedes Zögern" Boltons Wunsch nach einer Spielverlegung nachgekommen. "Die Gedanken und die Gebete des Fußball-Klubs Aston Villa sind bei Fabrice Muamba und seiner Familie", schrieb der Klub auf seiner Internetseite.