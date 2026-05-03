25 Spiele ohne Niederlage: Bleibt Mattersburg ungeschlagen?

Von Lukas Bergmann

Das Finale der Burgenlandliga rückt in Riesenschritten näher. Der Traditionsklub aus Mattersburg bleibt nach dem Auswärtsmatch gegen den geografischen Nachbarn Bad Sauerbrunn immer noch ungeschlagen. Dennoch zeigten die Sauerbrunner keinen Respekt und legten ordentlich los. Vor den Augen des ehemaligen Landeshauptmanns Hans Niessl zeigte die Heimmannschaft groß auf.

Die ersten fünf Minuten gehörten Bad Sauerbrunn. Die Mattersburger legten aber postwendend nach, beide konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. In der 40. Minute kam ein Dämpfer für Mattersburg: Sauerbrunn nutzte die defensive Unordnung und stellte auf 1:0. Nach der Halbzeitpause legten die Mattersburger einen Zahn zu und belohnten sich mit dem verdienten Ausgleich in der 57. Minute. Eine Minute später spielte der MSV in Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Bad Sauerbrunn. Die Gäste konnten aber die Überzahl nicht nutzen und so blieb es beim Remis.