Oberpullendorf bleibt erster Verfolger von Mattersburg

Von Lukas Bergmann Es war ein finsterer Samstag in Sankt Margarethen. Trotz der Anpfiffzeit um 14:00 musste aufgrund des dichten Nebels das Flutlicht eingeschalten werden. Noch heller als die Masten im Greaboch Stadion strahlten die Spieler und Verantwortlichen des SC Oberpullendorf. Die Aufsteiger zeigten einmal mehr, warum sie in dieser Saison der erste Verfolger hinter den Mattersburgern sind.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Margarethener nach einem Elfmeter früh in Führung gingen zeigte der Sportclub seine ganze Klasse. Nur fünf Minuten später erzielte Alex Damasdi nach nach einer schönen Kombination im Strafraum den Ausgleich. Im Verlauf der ersten 45 Minuten hatten sie mehrmals die Möglichkeit, das Spiel schon vorzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der Halbzeitpause wurde der Nebel noch dichter; Wohl ein Omen für das, was auf die Heimmannschaft zukommen sollte. Die Oberpullendorfer legten zu Beginn los wie die Feuerwehr und erzielten prompt drei Minuten nach Wiederanpfiff den Führungstreffer.