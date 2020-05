MSN - die Erfolgsformel des FC Barcelona

Dass Lionel Messi nach einer Sinn- und Schaffenskrise nun wieder so aufgeigt, hat auch mit seinen Mitspielern zu tun. Mit so manchem prominenten Teamkollegen hatte der 27-Jährige in der Vergangenheit seine zwischenmenschlichen Probleme, was immer auch auf Lust und Leistungen des Superstars sichtbare Auswirkungen hatte. Aber mit Neymar und Luis Suárez scheint Messi mehr zu verbinden als nur das blau-rote Barça-Trikot. „Leo ist mein bester Freund“, sagt etwa Neymar – und das mag schon etwas bedeuten angesichts der historischen Rivalität zwischen Argentinien und Brasilien im Fußball.



Bei Gegner Juve hätten sie also allen Grund, vor diesem torhungrigen Trio in Ehrfurcht zu erstarren. Und es würde auch nicht weiter verwundern, sollten die Italiener am Samstag im Endspiel im Olympiastadion eine Berliner Mauer am Strafraum aufstellen. „Mann gegen Mann sind sie nicht zu stoppen, wir können es nur als Team schaffen“, weiß Juve-Verteidiger Giorgio Chiellini, der bei dieser Mission keine Hilfe sein wird: Chiellini musste wegen einer Wadenverletzung für das Finale kurzfristig w.o. geben.



Trotzdem sind sich die Experten einig: Wenn jemand MSN ein Hax’l stellen kann, dann ist es der italienische Meister, der sich im Laufe dieser Champions League als unangenehme und unberechenbare Mannschaft erwiesen hat. Für den spanischen Teamchef Vicente del Bosque wird das Finale jedenfalls kein Selbstläufer für den

FC Barcelona: „ Juve kann einem Gegner sehr wehtun.“