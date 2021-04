Es ist nicht das erste Mal, dass der 58-Jährige nach einem Rauswurf fett abkassiert. Jose Mourinho hat in seiner Laufbahn allein an Abfertigungszahlungen mehr verdient als die meisten seiner Trainerkollegen während ihrer gesamten Karriere. Als "The Special One" 2007 beim FC Chelsea vorzeitig gehen musste, hatte er knapp 21 Millionen Euro erhalten.