"Wie ein begossener Pudel": Austria-Coach nimmt Youngster in Schutz

Sein Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga wird Moritz Wels nicht so schnell vergessen - allerdings nicht aus den erhofften Gründen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler der Wiener Austria flog am Karfreitagabend im Spiel gegen Blau-Weiß Linz (0:0) nach einer Viertelstunde vom Platz. Nach zwei Fouls binnen drei Minuten zückte Schiedsrichter Arnes Talic zweimal Gelb und damit auch Rot. "Natürlich ist das bitter, aber wir stehen hinter ihm", tröstete Kapitän Manfred Fischer.