Türkei-Trainer Montella trauert um seine Schwester

Der türkische Fußballverband trauert mit seinem Nationaltrainer: Vincenzo Montella hat seine Schwester Caterina verloren. Sie hatte sich zu Hause schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

„Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, verstorben ist“, teilte der Verband mit. Die Trauerfeier findet in der San-Nicola-Kirche im neapolitanischen Stadtteil Castello di Cisterna statt. Dem Nationaltrainer sowie dessen Familie sprach der Verband sein „tiefstes Beileid“ aus. Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang nicht bekannt.