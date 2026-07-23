Türkei-Trainer Montella trauert um seine Schwester
Der türkische Fußballverband trauert mit seinem Nationaltrainer: Vincenzo Montella hat seine Schwester Caterina verloren. Sie hatte sich zu Hause schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.
„Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, verstorben ist“, teilte der Verband mit. Die Trauerfeier findet in der San-Nicola-Kirche im neapolitanischen Stadtteil Castello di Cisterna statt. Dem Nationaltrainer sowie dessen Familie sprach der Verband sein „tiefstes Beileid“ aus. Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang nicht bekannt.
Für Montella und die Türkei war die WM 2026 bereits nach der Vorrunde beendet - das Team schied nach drei enttäuschenden Auftritten aus. Der 52-jährige Italiener ist seit September 2023 türkischer Teamchef, führte die Mannschaft auch zur EM 2024, bei der man Österreich ausschaltete. Sein Vertrag läuft bis zur EM-Endrunde 2028 und soll trotz des WM-Aus bestehen bleiben.
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