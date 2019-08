MLS: Ibrahimovic-Doppelpack bei 3:3 im Los-Angeles-Derby

Zlatan Ibrahimovic hat sich in der Major League Soccer (MLS) einmal mehr in den Vordergrund gespielt. Der 37-jährige Schwede steuerte am Sonntag beim 3:3-Auswärtsremis von Los Angeles Galaxy im Derby gegen Los Angeles FC einen Doppelpack bei und erhöhte sein Saisontorkonto damit auf bereits 22 Treffer. In den jüngsten drei Partien traf der Stürmer-Routinier jeweils doppelt.

Wieder einmal zeigte er sich zudem gegen den Stadtrivalen in Torlaune. Beim 3:2-Heimsieg im ersten direkten Duell am 20. Juli hatte er gar alle drei Treffer erzielt. Galaxy liegt nach 27 Spielen in der Western Conference mit 42 Punkten auf Rang vier, Spitzenreiter LAFC hat 20 Zähler mehr auf dem Konto.