Mitten in der Coronavirus-Pause: Altach verlängert mit Trainer

Dabei sein sollen dann auch Sidney Sam, Berkay Dabanli und Julio Villalba, die derzeit allesamt in Deutschland sind. Für sie gilt das selbe Prozedere wie für den Trainer. Als Alternative kann man sich nach der Einreise auch in Selbstisolation begeben und in Österreich einen Test durchführen lassen. "Momentan sind auch die Kapazitäten da, da nimmt man niemand einen Platz weg", erläuterte Längle.

Bis zur Fortsetzung der Saison muss noch viel Arbeit erledigt werden. Nach der Videokonferenz der Klubs mit der Liga am Donnerstag werden nächste Woche bis zur nächsten Konferenz am Freitag diverse Arbeitsgruppen tagen. "Es gibt noch sehr viel zu klären, wir hoffen am Ende der Woche mehr Klarheit zu haben", so Längle. Selbst will man Input einbringen. Das betrifft etwa die Reiseproblematik der Vorarlberger, die abgesehen von WSG Tirol in der Qualifikationsgruppe nur auf Vereine aus dem Osten treffen.