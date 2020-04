Fazit der Bundesliga-Klubs: "Es gibt eine gewisse Unsicherheit"

Österreichs Spitzenfußball muss sich auf neue Herausforderungen einstellen. "Die Situation wird sich die nächsten Monate nicht so großartig ändern. Die Durchseuchung ist gering, der Virus wird uns weiterhin begleiten", erklärte Reiter. Laut Kraetschmer schwebt ein Damoklesschwert über den Köpfen aller Beteiligten. Denn es würde sich erst zeigen, wie sich die ersten Lockerungsmaßnahmen der Regierung tatsächlich auswirken.

"Wir haben auch konkret die Frage gestellt, was passiert, wenn ein Spieler positiv getestet wird. Was bedeutet das für den Spieler, das Team, den Gegner. Da brauchen wir schnell Antworten", sagt der Austria-Vorstand, der auch in Sachen Coronavirus-Tests klarstellt: "Wir wollen keinem wichtigen Bereich Ressourcen wegnehmen. Wir wissen, dass der Fußball in der Kette weit hinten rangiert. Natürlich ist das Thema auch eine Kostenfrage. Eine Hochrechnung ergab eine deutliche siebenstellige Summe für die ganze Liga. Man muss auch die Kapazitäten in den Labors abklären."