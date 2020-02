Sperre nach Mittelfinger? "Ich hab' mich nur am Arsch gekratzt"

Mit einer 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen schied WSG Tirol vergangenen Samstag im ÖFB-Cup bei Austria Lustenau aus. Spät aber doch dürfte die Partie noch ein Nachspiel für die Wattener haben. Denn die Bundesliga leitete am Donnerstag nach Anzeige seitens des ÖFB ein Verfahren gegen Torhüter und Kapitän Ferdinand Oswald ein.

Der 29-jährige Bayer soll Lustenauer Fans den Mittelfinger gezeigt haben. TV-Aufnahmen des ORF erhärten diesen Verdacht. Der Keeper bestreitet gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Ich hab’ mich am Arsch gekratzt, das ist doch nicht verboten.“

Sollte die Nummer eins, die am Mittwoch auch aufgrund einer Hüftprellung das Training auslassen musste, gesperrt werden, droht den Tirolern zum Frühjahrsstart ein Fiasko. Denn auch der zweite Torhüter Pascal Grünwald ist nicht fit.

Der 37-Jährige plagt sich seit dem Trainingsstart mit Beschwerden im Sprunggelenk herum. So könnte am Sonntag gegen Rapid in Hütteldorf der 21-Jährige Südtiroler Simon Beccari sein Bundesligadebüt feiern.