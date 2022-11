Mit "Opus" ans Werk: Maradona-Reminiszenz für Argentinier

Nun soll auch noch eine österreichische Band den Argentiniern bei der Sieg-Mission gegen Mexiko an diesem Samstag (20.00 Uhr) helfen - mit einer Reminiszenz an den legendären Diego Maradona. In den sozialen Netzwerken postete der Verband nach dem Abschlusstraining bei der WM in Katar am Freitag, dem zweiten Todestag Maradonas, einen kurzen Video-Zusammenschnitt von der letzten Übungseinheit vor dem möglichen Alles-oder-Nichts-Spiel.