Mit Everton-Schal und Hymne: Priester feiert Sieg gegen Liverpool

Liverpool steckt in der englischen Premier League weiterhin in der Krise. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag an der Anfield Road im Stadtderby gegen Everton mit 0:2 geschlagen geben und kassierte damit die vierte Meisterschafts-Niederlage in Folge. Für Everton war es hingegen der erste Derbysieg nach 20 vergeblichen Versuchen in der Premier League und der erste Erfolg in Anfield seit 1999.

Dementsprechend groß war der Jubel beim Team, Trainer und auch den Fans. Ein Priester aus einer Kirche in Aintree fand eine sehr kreative Art und Weise, um den ersten Sieg seit 22 Jahren zu feiern.