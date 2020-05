Mistcontainer für Tevez-Dressen

Carlos Tevez schafft es nicht, negativen Schlagzeilen zu entkommen. An diesem Wochenende, an dem das Stadtduell zwischen seinem Klub Manchester City und Manchester United stattfindet (Sonntag, 14.30 Uhr), wird der Argentinier zum Haupt-Schmähobjekt in der englischen Metropole.



Eine ungewöhnliche und recht gewagte PR-Aktion des Wettanbieters "Betfair" ist zuletzt schuld daran. Diese ist recht simpel aufgebaut: Die Fans beider Klubs sollen ihre Dressen mit dem Namen des Stürmers in einen eigens dafür bereitgestellten Mistcontainer werfen.



Der blau-rote Müllwagen mit dem Schriftzug "Trash Your Tevez Shirt!" ("Wirf dein Tevez-Dress weg!") wird an diesem Wochenende durch die Stadt rollen und den in den Argentinier maßlos enttäuschten Anhängern beider Teams die Gelegenheit geben, sich ihrer Dressen mit der Nummer 32 zu entledigen.