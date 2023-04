"Mir san raus": Viele Baustellen beim FC Bayern

Das geht dann doch zu weit: Dayot Upamecano wird nach dem verschuldeten Gegentor und dem Aus seiner Bayern in der Champions League gegen Manchester City in den Sozialen Netzwerken erneut rassistisch angegriffen (die Kommentare wurden grĂ¶ĂŸtenteils glĂŒcklicherweise gelöscht). Der französische Verteidiger hatte mit einem schweren Patzer den FĂŒhrungstreffer von Erling Haaland beim 1:1 verschuldet. Schon im Hinspiel, beim 0:3 in Manchester machte er gar keine glĂŒckliche Figur und wurde ebenfalls beschimpft und beleidigt. "Wir alle beim FC Bayern verurteilen Rassismus aufs SchĂ€rfste! Der gesamte Club steht hinter dir, Upa!", kommentierte der Verein auf Instagram nach dem Viertelfinal-Hinspiel.