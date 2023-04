Champions League: Kein Bayern-Wunder - nur 1:1 gegen Manchester City

Es war schon absehbar, was nach dem Seitenwechsel kommen würde. Die Bayern erhöhten notgedrungen das Risiko und Manchester City eröffneten sich Räume und Gelegenheiten für Konterangriffe. Haaland ließ sich nach 57 Minuten nicht zwei Mal bitten und sorgte mit seinem Treffer für die Vorentscheidung.

Tatsächlich war die Partie aber schon vor dem Anpfiff gelaufen. Die Spieler des FC Bayern erweckten von Beginn an nicht den Eindruck, als würden sie an die Aufholjagd und an das Wunder glauben.

Mehr als Resultatskosmetik sollte im Rückspiel auch nicht gelingen. Kimmich verhinderte mit seinem Elfmetertor (83.) eine Heimniederlage – das kann kein Trost sein für einen Klub, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Champions League zu gewinnen.