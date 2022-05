Ibrahimovic spielte mit kaputtem Kreuzband: "Unmögliches möglich gemacht"

Zlatan Ibrahimovic hat den Großteil der abgelaufenen Meistersaison des AC Milan mit kaputtem Kreuzband gespielt. Das sagte der schwedische Fußballstar in einem Beitrag bei Instagram am Donnerstag, nachdem er in Lyon eine Knie-Operation hat durchführen lassen. Deswegen fällt er laut Prognose sieben bis acht Monate aus. Der 40-Jährige will die Karriere fortsetzen, bei Milan läuft sein Vertrag Ende Juni aus.